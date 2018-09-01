هدوء حذر في مناطق الاشتباكات بطرابلس

أنسامد - أول سبتمبر - قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن هدوءا حذرا يسود العاصمة طرابلس، بعد سقوط عدة قذلئف في أنحاء متفرّقة من المدينة.



وأوضح الناطق باسم جهاز الامن المركزي ابو سليم مهند معمر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن مظاهر الحياة بدأت تعود تدريجيا في منطقتي صلاح الدين وطريق المطار التين كانتا مسرحا للإشتباكات، مشيرا إلى توقف القصف على منطقتي وادي الربيع وعين زارة جنوب شرق طرابلس وفتحت بعض المحلات التجارية أبوابها، وعادت حركة سير السيارات في الطرقات بشكل شبه طبيعي في منطقة كوبري الخزانات والمنطقة المجاورة لمعسكر حمزة، حسب المصدر، وفق شهود عيان. ورجح معمر أن تكون أصوات القصف التي سمعت صباح اليوم السبت ناتجة عن «عمليات تنظيف أسلحة »، وقال «هذا أمر طبيعي خلال فترة توقف القتال حتى تكون جاهزة للاستخدام».



