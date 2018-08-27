ليبيا تتأهب بعد ظهور الكوليرا في الجزائر

انسامد - 27 اغسطس / اب / أعلنت السلطات الليبية، الأحد، رفع درجة التأهب والاستعداد لمواجهة احتمالية انتقال وباء الكوليرا من الجزائر إلى ليبيا، خاصة في المناطق الحدودية.



وقالت وزارة الصحة لحكومة الوفاق الليبي في بيان، إن إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، طالبت كل من راصدي برنامج الإنذار المبكر وفرق الاستجابة السريعة وراصدي المستشفيات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص الوافدين من دولة الجزائر، والتقصي عن حالتهم الصحية في حال ظهور أي أعراض للمرض لديهم.



وفي السياق ذاته، دعت إدارة الرصد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى ضرورة الإبلاغ فوراً عن أي حالة مشتبه بها، مؤكدة أنها ستكون على تواصل تام مع الراصدين لاستقبال أي بلاغ خلال 24 ساعة يومياً.



وتعيش الجزائر حالة من الهلع والفزع بعد تسجيل حالتي وفاة بوباء الكوليرا منذ مطلع الشهر الحالي و 41 إصابة مؤكدة، إضافة إلى أكثر من 130 حالة مشتبه فيها، تتوزع على 5 محافظات من بينها الجزائر العاصمة، حسب إحصائيات وزارة الصحة الجزائرية.



وفي وقت سابق، رفعت كل من المغرب التي تشترك مع الجزائر في حدود بريّة طولها 1600 كم، وتونس التي يدخلها يومياً آلاف الجزائريين، من حالة التأهب، تحسباً لانتقال وباء الكوليرا المعدي إلى أراضيهما، كما عززّتا من إجراءات السلامة والوقاية عبر إطلاق حملات وقاية، لرفع درجة الوعي لدى المواطنين.



