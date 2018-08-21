مصرع 8 أشخاص وفقدان 5 آخرين في فيضان إيطاليا المفاجيء

انسامد - 21 اغسطس / اب / أعلنت السلطات الإيطالية /اليوم الثلاثاء/ عن مصرع 8 من هواة المشي في الطبيعة، فيما يزال 5 آخرون في عداد المفقودين، إثر فيضان جدول جبلي في منطقة كالابريا في جنوب البلاد.



وقال متحدث باسم وحدة الحماية المدنية المحلية، "لدينا رسميا 8 قتلى، ولكن لا يمكننا أن نستبعد إمكانية ارتفاع هذه الحصيلة" ، وأضاف "وفقا لمعلوماتنا فقد كان هناك حوالى 30 شخصا في المكان ضمن ثلاث مجموعات".



من جانبها، أكدت إدارة الأمن في مدينة كوزينتسا، عاصمة مقاطعة كالابريا، أن حصيلة القتلى 8 أشخاص ، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 23 شخصا من بينهم طفلان وفتاة، وأن عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على خمسة مفقودين.



وبحسب إدارة الأمن فإن هؤلاء الأشخاص كانوا ضمن مجموعتين تضم كل منها 18 شخصا.



وكان الإعلام المحلي الإيطالي قد أفاد - في وقت سابق - بأن هواة المشي في الطبيعة كانوا يسيرون قرب جدول راغانيلو في متنزه بولينو الوطني حين وقعت الكارثة.



