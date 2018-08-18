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التحالف العربي يدمر منظومة دفاع جوية تابعة للحوثيين في صنعاء
    أنسامد - 18 أغسطس / آب / - دمرت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم /السبت/ منظومة دفاع جوية تابعة للحوثيين في صنعاء. وأضح التحالف العربي - في بيان، نقلته قناة العربية الإخبارية - أنه تم تدمير منظومة دفاع جوي من نوع (سام-6) تابعة لميليشات الحوثي في صنعاء .. مشيرا إلى أن الاستخدام البدائي والعشوائي لمنظومات الدفاع الجوي من قبل ميليشيات الحوثي يهدد خطوط الملاحة الجوية.

    وشدد البيان على أن قوات التحالف العربي ملتزمة بمنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على القدرات والأسلحة النوعية تهدد الملاحة الجوية.

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