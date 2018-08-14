الهجرة/تونس/ايقاف 9 متطرفين اسلاميين قبل رحيلهم الى ايطاليا

انسامد 15 اغسطس/ آب قال وزير الداخلية الايطالية نائب رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني Matteo Salvini ، في تغريدة له ان السلطات الامنية التونسية قامت اليوم بايقاف 9 متطرفين اسلاميين كانوا يهمون بالصعود على قارب مطاطي للوصول الى ايطاليا. وفي هذه الاثناء ما تزال السفينة اكواريوس Aquarius ، التي تحمل على متنها 141 مهاجرا، في انتظار ترخيص الرسو من قبل احد الموانىء التي تسمح لها بذلك، في الوقت الذي تلقي كل دولة من الدول المعنية والقريبة جغرافيا من السفينة باللوم على الاخرين. وبهذا الصدد شدد وزير الداخلية الايطالية على رفض استقبال السفينة بعد ان رفضت كل من السلطات الاسبانية والمالطية السماح لها بالرسو في احد موانئها. وفي نفس السياق حفز وزير البنى التحتية الايطالية، دانيلو تونينيلليDanilo Toninelli ، السلطات البريطانية على تحمل مسؤوليتها لان اكواريوس تحمل علم جبل طارق وهي تتواجد الان بالقرب من المياه المالطية. غير ان سلطات جبل طارق سحبت في هذه الاثناء علمها من السفينة بعد ان طلبت من المنظمة التخلي عن نشاط الانقاذ في البحر لانها لم تسجل في الاراضي البريطانية من اجل القيام بالنشاط الاخير، كما طالبتها بالعودة الى ممارسة نشاط الابحاث فقط. واوضحت سلطات جبل طارق ان السفينة اكواريوس، التي تعود ملكيتها الى الالمان، سجلت في عام 2009 في جبل طارق للقيام بالابحاث. وفي عام 2016 تم اكتراء اكواريوس من قبل المنظمتين Sos Mediterranee واطباء بلاحدود Médecins sans Frontières ، للقيام بنشاط الانقاذ في اعالي البحر.



