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المرصد السوري: مقتل 30 شخصا جراء غارات جوية على ريف إدلب
    انسامد - 11 أغسطس / آب / - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم / السبت / مقتل 30 شخصا جراء قصف الطيران الحكومي لمواقع المعارضة بريف إدلب الجنوبي .

    وقال المرصد - وفقا لقناة ( العربية الحدث ) الإخبارية - " إن طائرات النظام شنت أكثر 110 غارات على القطاع الجنوبي بريف إدلب ، في أعنف عملية منذ نحو شهر" ، مضيفا أن الغارات تزامنت مع حشود كبيرة للجيش السوري في جنوب غرب إدلب آخر معاقل المعارضة .

    وكانت الأمم المتحدة عبرت - في وقت سابق - عن خشيتها من وقوع حمام دم في صفوف المدنيين بالمحافظة ، محذرة من أن الضربات الجوية على المنطقة قد تؤدي إلى نزوح أكثر من مليوني شخص صوب الحدود التركية .

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