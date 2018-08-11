المرصد السوري: مقتل 30 شخصا جراء غارات جوية على ريف إدلب

انسامد - 11 أغسطس / آب / - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان
اليوم / السبت / مقتل 30 شخصا جراء قصف الطيران الحكومي لمواقع
المعارضة بريف إدلب الجنوبي .
وقال المرصد - وفقا لقناة ( العربية الحدث ) الإخبارية - " إن
طائرات النظام شنت أكثر 110 غارات على القطاع الجنوبي بريف إدلب ،
في أعنف عملية منذ نحو شهر" ، مضيفا أن الغارات تزامنت مع حشود
كبيرة للجيش السوري في جنوب غرب إدلب آخر معاقل المعارضة .
وكانت الأمم المتحدة عبرت - في وقت سابق - عن خشيتها من وقوع حمام
دم في صفوف المدنيين بالمحافظة ، محذرة من أن الضربات الجوية على
المنطقة قد تؤدي إلى نزوح أكثر من مليوني شخص صوب الحدود التركية .