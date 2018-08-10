عودة الهدوء إلى غزة بعد وساطة مصرية

أنسامد - 10 أغسطس /آب/ - ذكرت مصادر فلسطينية أن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على تهدئة لإنهاء التصعيد دخلت حيز التنفيذ عند منتصف ليلة الخميس بعد وساطة مصرية.



ووفقا للمصادر الفلسطينية فإن هذه التهدئة دخلت حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليلة الخميس الجمعة. ونقلت وكالة (صفا) المحلية في غزة عن مصدر في حماس قوله إن اتفاقا تم بوساطة مصرية على وقف التصعيد.



ومن جانبها، ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية ان "تهدئة جديدة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي دخلت حيز التنفيذ بوساطة مصرية". ونقلت "معا" عن مصدر مطلع قوله إن مصر نجحت في إقناع أطراف الأزمة بالالتزام بوقف اطلاق نار يبدأ مع منتصف الليل، تتوقف بموجبه أعمال القصف الإسرائيلية واطلاق الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية.



واكد المصدر أن وقف اطلاق النار هو الثالث من نوعه الذي يجري التوصل إليه خلال اليوم، بعد فشل الالتزام بالاتفاق الذي كان مقرراً في الرابعة عصراً. وأشارت الوكالة إلى أن هدوءا حذرا يسود مختلف مناطق قطاع غزة في حين تحلق طائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.



