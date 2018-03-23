المستشار الجديد للأمن القومي الأمريكي يعترف بعلاقة بين "بي كا كا" و"ب ي د" الإرهابيين

انسامد 23 مارس/ اذار

اعترف جون بولتون المستشار الجديد للأمن القومي الأمريكي، بعلاقة منظمة "بي كا كا" وتنظيم "ب ي د / ي ب ك" الإرهابيين في سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، إقالته مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض هربرت رايموند مكماستر من منصبه، وتعيين سفير بلاده السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون John Bolton خلفا له.

وفي مقابلة له على قناة فوكس نيوز في 14 آذار / مارس الجاري، حول عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية، واحتمالية توسعها باتجاه مدينة منبج غربي الفرات، أشار بولتون إلى عدم وجود استراتيجية أمريكية واضحة في هذا الخصوص، قائلا إن "واشنطن وجدت نفسها بين تركيا حليفتها في الناتو، وب ي د / ي ب ك الشريك في محاربة تنظيم داعش الإرهابي".

وفي رده على سؤال المحاور: "ماذا نفعل مع أكراد سوريا؟ اعترف بولتون بوجود علاقة بين تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وتنظيم "ب ي د / ي ب ك"، قائلا إن "مواصلتنا دعم ي ب ك، هي مواصلة لاستراتيجية أوباما الناقصة في سوريا".

وقال ترامب في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "أنا سعيد أن أعلن أنه ابتداء من 9 أبريل / نيسان 2018، سيكون جون بولتون مستشاري الجديد للأمن القومي".