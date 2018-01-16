ارتفاع عدد قتلى اشتباكات مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبي

انسامد - 16 يناير / كانون ثاني - ارتفع عدد قتلى اشتباكات قوة الردع الخاصة مع ميليشيات مسلحة قرب مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 20 شخصا.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء أن هذا القتال يدور بين إحدى أقوى الجماعات في طرابلس وتسمى قوة الردع الخاصة، وجماعة أخرى منافسة مقرها حي تاجوراء بالمدينة.



وتعمل قوة الردع الخاصة كوحدة لمكافحة الجريمة والإرهاب وتسيطر على مطار معيتيقة وسجن كبير بالقرب منه، وقوة الردع متحالفة مع حكومة طرابلس وتتعرض لهجمات بين الحين والآخر من جماعات منافسة اعتقلت القوة أعضاء فيها.



وكان مدير مطار مصراته عادل قزيط قد قال أمس إنه تم تحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مطار مصراته بسبب الاشتباكات، مشيرا إلى أن مطار مصراته استقبل إحدى رحلات الخطوط الجوية الليبية القادمة من الأردن، والتي كان من المفترض هبوطها في مطار معيتيقه الدولى، عقب اشتباكات دارت في محيط المطار أمس.



يذكر أن مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس أعلن أمس إيقاف جميع الرحلات من وإلى المطار جراء اشتباكات بين مليشيا البقرة وقوة الردع الخاصة .



أ ش أ