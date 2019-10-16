مانشيني: ما يهمني التتويج بكأس العالم مع إيطاليا

أنسامد - 16 أكتوبر /تشرين الأول - يعتقد الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، بأن الوصول إلى سجل المدرب السابق لبلاده فيتوريو بوزو ليس مهماً بقدر التتويج بلقب كأس العالم.



وتمكن فيتوريو بوزو من تحقيق الفوز في تسع مباريات متتالية بين عامي 1938 و1939، وهذا ما فعله روبرتو مانشيني بعد الفوز على ليشتنشتاين بخماسية نظيفة أمس الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020.



وشهدت حقبة بوزو مع إيطاليا التتويج بلقب كأس العالم مرتين.



وتحدث مانشيني عن الوصول إلى إنجاز بوزو، بقوله لقناة "راي سبورت" الإيطالية "معادلة سجل انتصارات بوزو أمر رائع، لكني أفضل تحقيق ما فعله في كأس العالم".



