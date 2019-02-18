بياتك يقود ميلان للفوز على أتلانتا في الدوري الإيطالي

انسامد - 18 فبراير / شباط - فاز فريق ميلان على مضيفه فريق أتلانتا بنتيجة (3-1) خلال المباراة التي اقيمت مساء السبت في إطار الجولة الـ 24 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.



تقدم فريق أتلانتا بهدف سجله ريمو فريلير في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل كريستوف بياتيك لميلان في الدقيقة 46.



ثم أضاف هاكان كالهانجولو الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 55 قبل أن يسجل بياتيك الهدف الثاني له والثالث لميلان في الدقيقة 61.



ورفع ميلان رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أتلانتا عند 38 نقطة.



