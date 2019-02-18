بياتك يقود ميلان للفوز على أتلانتا في الدوري الإيطالي

رئيس البرلمان العراقي يصل إلى ألمانيا فى زيارة 3 أيام
كيف تتعامل الدول الأوروبية مع العائدين من تنظيم داعش
بعد أزمات الاقتصاد.. تركيا تستنجد بـ"المستثمرين الملائكة"
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
مصر:جداريات مستوحاة من العصرالحجري الحديث في سفارةإيطاليا
عقب طقس سيىء، شمس ساطعة وسماء زرقاء على جبال دولوميتي
ثلوج في مدينة "سيينا" حيث تستخدم الزلاجات في الميدان
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