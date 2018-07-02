الجزائر تدرس تقديم ملف مونديالي مشترك مع المغرب وتونس

أنسامد - 2 يوليو/تموز/ - كشف وزير الشباب والرياضة الجزائري، محمد حطاب، اليوم الأحد، أن بلاده تفكر في التقدم بملف مشترك مع المغرب وتونس، لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.



وقال حطاب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية على هامش زيارته للبعثة الرياضية الجزائرية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت أمس السبت "سندرس امكانية الترشح لاحتضان كأس العالم بملف مشترك مع المغرب وتونس"، وفقا لصحيفة الخبر الجزائرية.



ولم يوضح الوزير الجزائري إن كان الأمر يتعلق بالرغبة في الترشح لاستضافة دورة 2030، أو دورة أخرى.



كان خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، أول من تحمس لتقديم ملف مشترك مع تونس والمغرب لتنظيم بطولة كأس العالم 2030، ومنافسة الملف الثلاثي المشترك الأخر الذي تعتزم تقديمه الاوروجواي والأرجنتين وباراجواي.



