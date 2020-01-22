معرض بيتي فيلاتي:136 ماركة منها 19 من الخارج

انسامد - 22 يناير - كانون الثاني - يبدأ من 22 يناير الدورة 86
لمعرض بيتي فيلاتي حيث سيضم 136 علامة تجارية في قلعة دا باسو في
فلورنسا ، بما في ذلك 19 من الخارج (أستراليا ، الصين ، ألمانيا ،
اليابان ، موريشيوس ، بيرو ، المملكة المتحدة ، هونج كونج ،
رومانيا ، سويسرا وتركيا).
يستمر المعرض حتى 24 يناير ،و هوعرضًا عالميًا لالوان ربيع / صيف
2021 لمجموعات خيوط الحياكة و الاقمشة ، مع ديكورات مستوحاة من
موضوع الوان الاعلام، كما كان الحال بالنسبة لصالونات بيتي وأومو
وبيمبو الأخرى التي انتهت للتو.
يسمي المعرض "الخيوط المتحدة" هو عنوان منطقة الأبحاث الجديدة ،
تمشيا مع الموضوع العام: كما هو الحال في مختبر الإبداع الحقيقي ،
سيتم ملاحظة موضوع العلم من زوايا مختلفة.