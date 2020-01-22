معرض بيتي فيلاتي:136 ماركة منها 19 من الخارج

انسامد - 22 يناير - كانون الثاني - يبدأ من 22 يناير الدورة 86 لمعرض بيتي فيلاتي حيث سيضم 136 علامة تجارية في قلعة دا باسو في فلورنسا ، بما في ذلك 19 من الخارج (أستراليا ، الصين ، ألمانيا ، اليابان ، موريشيوس ، بيرو ، المملكة المتحدة ، هونج كونج ، رومانيا ، سويسرا وتركيا).



يستمر المعرض حتى 24 يناير ،و هوعرضًا عالميًا لالوان ربيع / صيف 2021 لمجموعات خيوط الحياكة و الاقمشة ، مع ديكورات مستوحاة من موضوع الوان الاعلام، كما كان الحال بالنسبة لصالونات بيتي وأومو وبيمبو الأخرى التي انتهت للتو.



يسمي المعرض "الخيوط المتحدة" هو عنوان منطقة الأبحاث الجديدة ، تمشيا مع الموضوع العام: كما هو الحال في مختبر الإبداع الحقيقي ، سيتم ملاحظة موضوع العلم من زوايا مختلفة.



