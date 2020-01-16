سوثبيز تدخل عالم أزياء مستوحاة من الاعمال القديمة

انسامد - 16 يناير - كانون الثاني - عادت موضة الاولد ماسترز او العظماء الي الصيحات الجديدة للازياء من جديد بعد ان استوحي غوتشي في عام 2018 من روائع الماضي لمجموعته المصغرة و التي اسماها "الهلوسة" ، و جاء من بعده في العام الماضي لوي فويتون الذي تعاون مع جيف كونز ، الذين وضعا صور الموناليزا وفان جوخ على حقائب اليد.



والان اقتحمت دار المزادات المعروفة "سوثبيز" مجال الموضة في العالم مستوحية من الاعمال الفنية افكارا طبعت علي التي شيرتات و السويت شيرتات و الملابس الشبابية الشعبية .



يبدأ العمل في المشروع يوم 20 يناير و تباع الوحدات باسعار تبدأ من 65 الي 125 يورو .



اطلقت دار المزادات العريقة مشروع بيع الملابس حيث سيتم نسخ تابلوهات من أعمال المدارس الفنية الإيطالية والهولندية والفلمنكية في عصر النهضة علي الملابس التي ستكون متاحة في متجر منتجات هاي كوبي جنبا الي جنب منتجات العلامات التجارية الكبيرة مثل برادا و مونكلير و بنج انداوافسون .



