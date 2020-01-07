للمرة الاولي فوج ايطاليا تعرض موديلات مرسومة

انسامد - 7 يناير - كانون الثاني - لاول مرة منذ انشائها تظهر مجلة
الموضة الشهيرة فوج في نسختها الايطالية عدد اليوم 7 يناير دون
عارضات ازياء و سيحل محلهم الرسومات باقلام فنانون معاصرون مثل
ميلو مانارا و ذلك بهدف توفير الاموال للمساهمة في انقاذ مؤسسة
كيريني ستامباليا في البندقة و هي مؤسسة خيرية غير ربحية و تضررت
بشكل كبير بسبب ارتفاع منسوب المياه .
وتقول رئيسة تحرير النسخة الايطالية من المجلة ان كل الاغلفة
والمحتوي في شهر يناير قام برسمها فنانون معروفون علي الساحة
الفنية والرسوم المتحركة و تؤكد ان التحدي هنا اثبات انه من الممكن
التعبير عن الازياء من دون التصوير حيث انه منذ اختراع التصوير لم
تظهر مجلة فوج علي الاطلاق مع غلاف مرسوم .
قام مانارا برسم العارضة اوليفيا فينتين تعرض ملابس و اكسسوارات
جوتشي بشكل جذاب جدا ترتدي فستانا يتكون الجزء العلوي من الموسلين
المطعم بالدانتيل و حمالات من الجلد و قرط بحرف G وقلادة من الجلد
بالاضافة الي قفازات من مادة اللاتيكس و ممسكة بيديها كرباج بمقبض
جلدي.