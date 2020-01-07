للمرة الاولي فوج ايطاليا تعرض موديلات مرسومة

انسامد - 7 يناير - كانون الثاني - لاول مرة منذ انشائها تظهر مجلة الموضة الشهيرة فوج في نسختها الايطالية عدد اليوم 7 يناير دون عارضات ازياء و سيحل محلهم الرسومات باقلام فنانون معاصرون مثل ميلو مانارا و ذلك بهدف توفير الاموال للمساهمة في انقاذ مؤسسة كيريني ستامباليا في البندقة و هي مؤسسة خيرية غير ربحية و تضررت بشكل كبير بسبب ارتفاع منسوب المياه .



وتقول رئيسة تحرير النسخة الايطالية من المجلة ان كل الاغلفة والمحتوي في شهر يناير قام برسمها فنانون معروفون علي الساحة الفنية والرسوم المتحركة و تؤكد ان التحدي هنا اثبات انه من الممكن التعبير عن الازياء من دون التصوير حيث انه منذ اختراع التصوير لم تظهر مجلة فوج علي الاطلاق مع غلاف مرسوم .



قام مانارا برسم العارضة اوليفيا فينتين تعرض ملابس و اكسسوارات جوتشي بشكل جذاب جدا ترتدي فستانا يتكون الجزء العلوي من الموسلين المطعم بالدانتيل و حمالات من الجلد و قرط بحرف G وقلادة من الجلد بالاضافة الي قفازات من مادة اللاتيكس و ممسكة بيديها كرباج بمقبض جلدي.



