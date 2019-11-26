ايطاليا اندبندنت تستوحي نظاراتها من فيلم حرب النجوم

انسامد - 26 نوفمبر - تشرين ثان - قامت مجموعة ايطاليا اندبندنت باستلهام نظارتها الحديثة من افلام حرب النجوم ..



تقدم ايطاليا مجموعة محدودة من النظارات 90 واحدة فقط مستوحاة من شخصية ستورم تروبرز والوحدات الهجومية مع اضافة تجميلية مضيئة .



و قد انتجت ايطاليا اندبندنت هذا النوع من النظارات اساسا للشباب و المراهقين في اطار مجموعة كاملة من نظارات الشمس و النظارات الطبية تتميز بمستوي عالي جدا من حيث المواد المستخدمة و توفر اكبر قدر من الراحة.



و تتميز كذلك النظارات بالوانها الجذابة و تعطي مظهر فريد من نوعو و هي كذلك مزينة بلوجوهات ساتر وورز و ايطاليا اندبندنت