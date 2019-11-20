براد بيت سفير بيت ازياء بريوني الجديد

انسامد - 20 نوفمبر - تشرين ثان - لاحتفال بمرور 75 عامًا على
تأسيسها ، أعلنت بريوني ، دار الأزياء الرجالية الايطالية الفاخرة
، الموجودة في بيني (أبروزو) أن براد بيت هو سفير العلامة التجارية
الجديد.
و تقول الشركة في بيان لها براد بيت "أيقونة السينما والأناقة قام
بتمثيل الكثير من الأدوار في العديد من الأفلام التي لا تنسى في كل
العصور ، تجسد وتعزز العلاقة بين بريوني و هوليوود.
يعتبر براد بيت أحد أكثر الممثلين تنوعا ، مؤثرا ومثيرا للإعجاب في
السينما المعاصرة ، وقد قام مؤخرًا ببطولة فيلم "ذات مرة في ...
هوليود" لكوينتين تارانتينو وفي "آد أسترا" لجيمس غراي .. يعتبر
براد بيت ، الحائز على الأوسكار في مجال الانتاج ، عاشق كبير للفن
والعمارة ".
اختار براد بيت ارتداء الكثير من بيت ازياء بريوني في العديد من
الفعاليات ، بما في ذلك مهرجان كان السينمائي الثاني والسبعين
ومهرجان فينيسيا السينمائي الدولي السادس والسبعين ، مما أدى إلى
ارتباطه الوثيق مع العلامة التجارية.
سيمثل التعاون بين بريوني وبراد بيت بداية الاحتفالات بالذكرى 75
لتأسيس العلامة التجارية بحملة إعلانية ستطلق في يناير 2020.