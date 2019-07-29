علامات الازياء الايطالية تغزو معارض نيويورك

أنسامد - 29 يوليو/ تموز - تسعى دور الأزياء الايطالية للمشاركة في معارض الازياء الامريكية في ولاية نيويورك الامريكية، حيث تتعاون دار Ente Moda Italia مع مجموعة Liberty Fashion Fairs للترويج لعلامات الازياء الإيطالية في عروض الأزياء في نيويورك.



ابتداءً من عام 2020، ستنظم Ente Moda Italia مشاركة لمجموعات من تشكيلات الازياء الايطالية للرجال والسيدات وملابس السباحة الإيطالية في الركن الخاصة بالأزياء الإيطالية داخل صالونات المجموعة الامريكية.



يتضمن التعاون الذي بدأته Emi مع Liberty Fairs أيضا دار الازياء سيستيما مودا إيطاليا بهدف المساهمة في توسيع الأنشطة الترويجية للشركات الإيطالية الأكثر إبداعًا وتوجهاً نحو سوق مثل السوق الأمريكية.



وقال ستيفانو فيستا مارزوتو رئيس Ente Moda Italia : يسعدنا أن نعلن عن هذا التعاون الجديد مع مجموعة Liberty Fashion Fairs.



