العطر الايطالي باركو 1923: سحر خاص

أنسامد - 24 يونيو/ حزيران - يتميز العطر الايطالي Parco1923 بأنه مستخرج من النباتات السحرية التي تنمو في حديقة أبروتسو الوطنية.



ونظرا لتميزه الفريد، فقد اختاره وزير البيئة الإيطالي سيرجيو كوستا كرمز للجمال والحفاظ على البيئة الإيطالية وتعزيزها في سفرياته للخارج، لدرجة أن العطر رافق الوزير في رحلاته الرسمية الأخيرة إلى الشرق، حيث التقى وزير البيئة الصيني ووزير العلوم والتكنولوجيا.



وتعتبر حديقة أبروتسو الوطنية التي تتميز بالاشجار المعمرة والنباتات الفريدة رمزا للتميز البيئي الإيطالي وتراثا فريدا في العالم، وتضم أقدم شجار الزان في أوروبا، والتي تم تسجيلها في عام 2017 ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو نظرا لقيمتها البيولوجية والبيئية العالمية.



وتعتبر حديقة أبروتسو من أقدم الحدائق في أوروبا، وتتميز باحتوائها على مزيج من النباتات العطرية المختلفة.



