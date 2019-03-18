اسبوع موضة الرجال في ميلانو:بين الشياكة و الغرابة

انسامد - 18 مارس - اذار - اعاد مصممو الازياء الي الاذهان موضة الثمانينات خاصة سراويل راكبي الدراجات و التي سنراها كثيرا هذا الصيف ..فهي عبارة عن بلوزة و بنطلون برمودا مع الجوارب الطويلة و حذاء خفيف و لكنها في اسبوع الموضة بميلانو تباينت بين اكثر المجموعات اناقة و شياكة و اكثرها بساطة ذات الطابع الرياضي ...



الذين عاصروا الثمانينات لابد ان يجدوا في خزانتهم زوج او اكثر من هذه ملابس البايكرز او راكبي الدرجات البخارية والتي بالتاكيد تتميز بانها مريحة جدا و لكن قد لا يتوفر بها العنصر الجمالي ..



نكاد نري هذه التصميمات في كل مجموعات عروض الازياء ..التي شيرت او القميص مع الاحذية سواء بالكعوب او احذية رياضية.. . الاحذية الرياضية يقدمها بيت ازياء سبورت ماكس..اما الانيقة فيتفنن في تقديمها كل من بيوت كافاللي فيراجامو و فندي .. والصيف القادم سينبهر الكثيرون بهذه الصيحة الجريئة و سيعتمدونها خاصة الشباب سيعتمرون الجوارب الطويلة اما بالنسبة للاقل جرأة منهم سيرتدون البرمودا في صورتها الاكثر اناقة مع جاكت من برادا او جورجيو ارماني .



يتناغم مع هذه الصيحة كل الاكسسوارات بدئا من النظارات الواقية التي يرتديها البايكرز بالاضافة الي الصنادل و الحقائب و الاحزمة من بيوت ازياء فيريتي او بلومارين و فندي و ايضا االازياءالمحلاة بالجيليه البلاستيكي اللامع من ارماني .

