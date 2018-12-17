لسهرة رأس السنة.. الأحمر هو خياركِ الأجمل

انسامد - 17 ديسمبر - كانون اول - أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بليلة رأس السنة، والتي تتميز بالأجواء السعيدة لاستقبال العام الجديد، وبمختلف أنحاء العالم تٌقام الكثير من الحفلات المختلفة لهذه المناسبة، وبالمنازل أيضًا، وتبدأ الصبايا بالبحث عن الاطلالة الأنسب لهذا اليوم.



ويُعتبر اللون الأحمر أحد الألوان التي ترغب الصبايا بارتدائها احتفالًا بأجواء ليلة رأس السنة، فهو اللون الرسمي لملابس "بابا نويل"، لذا إن كنتِ تبحثين عن فساتين بهذا اللون، جمعناها لكِ من وحي النجمات لاطلالة مبهجة بهذه المناسبة.



الفساتين البراقة المطرزة بالكامل سوف تكون مثالية إن كان الحفل بمكان كبير وفخم، فأنتِ تحتاجين لـ فساتين تخطف الأنظار، مثل فستان أحمر بفتحة الساق المثيرة، وصيحة الكتف الواحد للصبيّة النحيفة، من توقيع العالمي زهير مراد.



أو أن تختاري الفستان الملكي بتصميم السندريلا المنفوش باللون الأحمر العنبي، والذي يناسب أكثر الصبايا الممتلئات عند منطقة الأرداف، نسّقيه مع الكعب العالي باللون الأسود أو الأحمر لاطلالة حيادية.



الفساتين الميدي الطويلة ستكون خيارًا فخمًا ووقورًا بالوقت نفسه، ستعتمدين فيها على جمالكِ الخاص والجسد الممشوق، كالفستان الميدي بالأكمام الطويلة من أليكساندر فوذيير .



أو إن كنتِ تبحثين عن اطلالة أكثر احتشامًا، الضيّق من الخصر مع الأكمام الواسعة بفتحة بسيطة.



هناك ايضا فستان من الستان الحريري بفتحة الساق الجريئة من توقيع نيكولا جبران والذي يُبرز قوام المرأة الطويلة.



ولكن إن كنتِ لا تتمعين بهذا الطول، فالأنسب لكِ اعتماد قصّة Asymmetric الهندسية من منطقة الساق، لتضيف لكِ طولًا من دار مونسي Monse من الستان الحريري بصيحة الكتف الواحد.



بعض الصبايا لا يمِلنَ إلى اختيار اطلالة كاملة بـ اللون الأحمر، لهذا سيعجبكِ بالتأكيد الفستان من قطعتين بالتوب الأبيض الـ Stomach مع التنورة الطويلة عالية الخصر باللون الأحمر، أو الفستان القصير البراق المزركش بالألوان متدرج وصولًا إلى اللون الأحمر بنهايته .



