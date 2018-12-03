الشعر الطويل يتربَّع على عرش موضة الرجال الباحثين عن الأناقة

انسامد - 3 ديسمبر - كانون اول - صبح الشعر الطويل بعض الشيء موضة رائجة للغاية في عالم موضة الشعر للرجال، ويناسب جميع الأنماط الكلاسيكية أو الرياضية أو كاجوال.



فكل نمط يمكنك تشكيل شعرك الطويل بطريقة تناسبه بكل تأكيد وتزيد أناقتك وجمالك، لكن لسوء الحظ ليس كل الرجال يتمتعون بهذا الشعر الطويل، بل إن شعرهم لا ينمو بالسرعة التي تجعلهم يستطيعون مواكبة الموضة الحالية لهذا العام، وهو ما يجعلهم يتمنون لو أن هناك طريقة تمكنهم من إطالة شعر الرأس بين ليلة وضحاها.



هناك عدد من العناصر الغذائية الأساسية التي تجعل الشعر ينمو بشكل أسرع من أي وقت مضى. عندما يتم الجمع بين هذه المكونات وتطبيقها بشكل صحيح على شعرك وفروة رأسك، سوف ينمو شعرك أطول وأقوى، حرفيا بين عشية وضحاها.



وضعت خبيرة الشعر والتجميل Chanelli وصفة لإطالة الشعر بين ليلة وضحاها تعمل للرجال والنساء على حد سواء وبشكل فعال للغاية.



تعتمد الوصفة علي خلط بيضتان مع زيت الزيتون البكر الممتاز مع العسل واضافة زيت جوز الهند.



ويطبق الخليط بالتساوي على فروة رأسك والشعر ثم تغطيته بغطاء بلاستيكي مع تركه لمدة ساعة ثم شطف الزيت والبيض باستخدام الماء الفاتر مع تدليك فروة الرأس مما يزيد من تدفق الدم إلى فروة رأسك؛ ما يعزز نمو الشعر.



