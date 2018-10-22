الجاكيت الجينز قطعة أساسية هذا الخريف

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين الاول - هناك بعض القطع الأساسية التي تعتبر بمثابة رفيقة المرأة كل عام، لا تتخلى عنها على الإطلاق، تتغير الموضة وتبقى هذه القطعة كالتحف الثمينة، و من بينها الجاكيت الجينز الخريفي الذي يعد من الصيحات التي تكاد لا تفارق أشهر مدونات انستقرام.



مع برودة الجو هذه الأيام، يمكنك ارتداء الجاكيت الجينز مع ملابسك الصيفية، كنوع من الحماية والأناقة معًا، على طريقة مدونة الموضة العنود بدر، إذ ارتدت الجاكيت القصير مع الجمبسوت الكاجوال المعرق بالورود، المناسب للصبية النحيفة والطويلة إذا كنت من صاحبات الوزن المتوسط، يمكنك اختيار الجاكيت الجينز مع البنطلون المخطط بالطول الشارلستون، كما فعلت دانا الطويرش، أما إذا كنت ممتلئة قليلًا من ناحية الأرداف، فحاولي أن يكون تصميم الجاكيت طويلًا، لإطلالة أكثر رشاقة.



على خطى الفاشينيستات اللاتي يتمتعن بذوق يجمع بين الأسلوب الشرقي والغربي، يمكنك اعتماد اللوك من الفاشينيستا اللبنانية كارن وازن، بـ القميص الأبيض الطويل ، مع البوت الطويل جدًا، وارتدت فوقه الجاكيت الجينز الأزرق.



كنوع من التغيير، دخل الجاكيت الجينز باللون الأسود عالم الموضة، حيث يمكنك اعتماده في إطلالة حيادية على طريقة الفاشينيستا فرح الهادي، مع بنطلون ضيق أسود يناسب كل الصبايا، وحذاء الكاحل بكعب رفيع، ونسقت معه تيشرت أبيض، أو يمكنك اختياره باللون الأسود لتكتمل الطلة الحيادية.



لأنه قطعة أساسية في دولاب أي فتاة، بات له الكثير من التصاميم والأشكال، كالجاكيت المطرز بأحجار اللؤلؤ بأحجام مختلفة على الأكتاف، ما أضاف لمسة فخمة للجاكيت.



يمكنك تنسيقه مع التنورة القصيرة أو الفساتين، والسنيكر الأبيض.



