بيت ازياء موا موا الايطالي في اسبوع الموضة العربي بالرياض

أنسامد - 9 أبريل/نيسان - تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستقبال "أسبوع الموضة العربي" للمرة الأولى، بتنظيم من مجلس الموضة العربي، أكبر هيئة أزياء في العالم ورعاية الأميرة نورا بنت فيصل آل سعود، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه، حسبما ذكر موقع العين الاماراتي. . وكان أسبوع الموضة العربي في الرياض قد تأجل من نهاية مارس الماضي ليقام في الفترة من 10 وحتى 15 من شهر أبريل.



وتأتي هذه الخطوة نتيجة تعاون بين مجلس الأزياء العربي ، ومجلس الأزياء البريطاني ، على أن يتم خلال الأسبوع التركيز على تقديم الأزياء الراقية الجاهزة . من جانبه، ذكر "مجلس الأزياء العربي" على موقعه الإلكتروني، أن دورة الرياض تليها دورة أخرى في دبي بين 9 و12 من مايو 2018.



ويشكل "أسبوع الموضة العربي" المنصة الوحيدة عالمياً لعرض تصاميم "الكوتور الجاهزة، وريدي كوتور"، وهو نمط من الأزياء، قدمه للمرة الأولى عام 2014 "مجلس الأزياء العربي" الذي يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. ويجمع هذا النمط التصميمي ما بين الأزياء الجاهزة، والأزياء الراقية، ويركز على ملابس مصممة ومنفذة بمعايير الأزياء الراقية على أن تتوافر في الأسواق وبمقاسات مختلفة، ولقي ذلك رواجاً لدى السيدات العربيات الباحثات عن الأناقة بشكل يومي.



ويضم أسبوع الموضة العربي بالرياض مجموعة رائعة من المصممين العالميين والإقليميين، التي تشمل دار الأزياء الإيطالية الشهيرة روبرتو كافالي، والمصمم الفرنسي الأسطوري جان بول غوتييه، والمصممة الروسية الشهيرة يوليا يانينا، ودار المصمم اللبناني العالمي باسيل سودا.



كما تعرض أول منصة رسمية للموضة في المملكة السعودية أحدث مجموعات للمصممات السعوديات: ريم الكنهل، وأروى العماري، ومشاعل الراجحي، وأروى البنوي، وعليا الصواف.إلى جانب باقة من الأسماء العالمية: "ميزون ألكسندرين" (البرازيل)، و"نجا سعادة" (لبنان)، و"عائشة رمضان" (الإمارات العربية المتحدة)، و"آسوري" (مصر)، و"بيبيسارا" (كازاخستان)، و"موا موا" (إيطاليا).



