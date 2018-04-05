الأوف شولدر لسة موضة

انسامد - 5 ابريل / نيسان - كثير من السيدات والفتيات يبحثن عن أكثر الموديلات موضة هذا الموسم، وبما أن فصل الربيع بدأ، فيعلن العديد من بيوت الأزياء العالمية مجموعتهم لأزياء الربيع 2018، لهذا يعلن بيت الأزياء العالمى الإيطالى دولتشى آند جابانا مجموعته المميزة.



1.الفستان الأوف شولدر القصير: الأوف شولدر يعرض بيت الأزياء العالمى الإيطالى عن الفستان الأوف شولدر المغطى بطبقة من التل المنقوش، الفستان أوف شولدر باللون الأسود، قصير إلى منطقة ما فوق الركبة، فالفستان ميكرو وبه رباط من منطقة الصدر للتحكم فى المقاس.



2.البدلة المخططة: البدلة المخططة أعلن دولتشى آند جابانا عن موضة الأزياء المخططة بخطوط رأسية، وهذا الستايل يسعف السيدات الكيرفى جداً، حيث أن مثل تلك الموديلات تساعد على ظهورها بشكل أقل حجماً.



3.الجمبسوت المنقوش: الجمبسوت المنقوش الجمبسوت ظهر منذ فترة ليكون موضة الموسم، ويستكمل موضته هذا الموسم أيضاً، لذلك صممه بيت الأزياء من الشيفون المنقوش فلورال بالأحمر ودرجات من البيج وبه "فيونكة" تلتف حول منطقة الرقبة.



4.الفستان المجسم: الفستان المجسم ظهر الفستان المجسم المنقوش ضمن عرض مجموعة دولتشى آند جابانا، فالفستان باللون الوردى وبه نقوشات دائرية باللون الأخضر ويصل إلى منطقة تحت الركبة، وله قصة خاصة حول منطقة الصدر.



5.الفستان المنفوش: الفستان المنفوش صمم دولتشى آند جابانا الفستان المنفوش الأوف شولدر، الفستان له طبقات متفرقة من الحرير الخالص إلى جانب النقوشات عليه بأكمله، وللفستان قصة مميزة، حيث يظهر ليكون قصيراً من أحد الجوانب، وطويلاً من الجهة الأخرى.



