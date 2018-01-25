مجموعة "فيلمار" الإيطالية من أجود ألياف القطن في العالم

أنسامد - 25 يناير - كشفت شركة "فيلمار" الإيطالية للنسيج عن مجموعتها الجديدة التي تجمع مزيجا من أجود ألياف القطن في العالم.



ونحن نتحدث عن أبحاث "خيوط الروح الخضراء" التي تهدف إلى إعطاء قيمة وأهمية للرفاهية والاستدامة،والتى تعتبر في صميم رؤية شركة فيلمار.



ولا تزال نقطة الانطلاق والبداية هي المواد الخام القديمة، التي تم اختيارها من أغنى أنواعها: وهي الأعلى جودة ومكونة 100٪ من القطن المصري الذي، بإتحاده مع الحرير والصوف والكشمير، يعطي حياة لهذه السلع الفريدة في نوعها من حيث قيمتها ونعومتها.



"كوتنفورليف" هو برنامج مبتكر للمسؤولية المجتمعية للشركات، يهدف إلى تأسيس سلسلة من شركات القطن الثمين والتي تتمتع بالمسؤولية الاجتماعية، الشفافية التامة، صديقة للبيئة ومسؤولة اجتماعيا.



وقام بتنفيذ هذا البرنامج شركة"فيلمار سبا" بمشاركة بنك الإسكندرية لمجمموعة إنتيسا سان باولو.



وموضح أدناه موقع شركة فيلمار https://www.filmar.it/media/pdf/2018-ss-presskit-filmarnetwork-i nteractive.pdf​