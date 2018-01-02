أميرة سعوديّة تترأس مجلس الموضة العربيّ

انسامد - 2 يناير / كانون ثاني - خبر مميّز يعني كلّ محبّ للموضة في العالم العربيّ وتحديداً في المملكة العربيّة السعوديّة إذ أعلن " مجلس الموضة العربي " Arab Fashion Council، أكبر مجلسٍ غير ربحيّ في العالم، إفتتاح مكتبه الإقليميّ في الرياض، خطوة تعتبر مهمّة جداً لعالم الموضة والمواهب الشابة في العالم العربيّ إذ سيكون لديهم فرصة أكبر لتحقيق الشهرة المطلوبة وللدخول في هذا العالم من بابٍ عريض.



هنا، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذا المجلس يمثّل 22 دولة عربيّة وأنّ هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعيّة في عالم الموضة وتحديداً العالم العربيّ والمجتمع السعوديّ لا سيّما أنّ من اختير لترأس المجلس ليس إلا سموّ الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود وذلك في منصبّ الرئيس الفخري للمجلس وذلك إلى جانب السيدة ليلي عيسى أبو زيد كمدير للمجلس في المملكة العربيّة السعودية.



جرّاء هذا الخبر، نتوقّع أن نرى المزيد من المواهب والطاقات الشابة التي تعشق وتبدع في عالم الموضة، تبرز في العالم، مواهب تنبع من المجتمع السعوديّ والعربيّ والوقت كفيل بأن يكشف لنا أبرز الأسماء.



" إنّ أعمال مجلس الأزياء العربي في الرياض تسعى لتقديم الدعم ليس فقط للمواهب المحلية المعنيّة بالتصميم إنما أيضاً لمساعدة المصمّمين العالميين للدخول إلى المنطقة والتوسّع فيها." جاكوب أبريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي بعيداً عن هذا الخبر، لا بدّ من تسليط الضوء على الأميرة نورة بالذات والتي تتمتّع بستايلٍ راقٍ وأنيق للغاية، عنوانها البساطة والكلاسيكيّة والقصّات الراقية والمحتشمة فيما أتت إطلالتها الخاصّة بهذا الإعلان الرسمي لتعكس رقيّ الألوان الباستيليّة والفاتحة إذ رأيناها تعتمد إطلالة بلونيّ الأبيض والزهري وترتكز على الموضة المونوكروميّة في إطلالتها مع مجوهرات ناعمة وبسيطة، فهل سنرى إطلالات أخرى مميّزة للأميرة نورة؟ في المقابل، لا بدّ من تسليط الضوء أيضاً على إطلالة ليلى عيسى أبو زيد في هذا الإعلان الرسمي والتي ارتكزت على العباءة بأسلوب القفطان بالقماش المطبّع، إطلالة عكست بدورها أناقة وكلاسيكيّة وبساطة لا مثيل لها.



