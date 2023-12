Morto in ospedale lo sciatore milanese caduto a Gressoney

Non ce l'ha fatta Alberto Benetello, il trentatreenne milanese che era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Parini di Aosta dopo una caduta sugli sci avvenuta sabato scorso a Gressoney. Ieri i sanitari del Parini hanno dichiarato la morte cerebrale dell'uomo.

In base a una prima ricostruzione si è trattato di un incidente autonomo: sabato mattina Benetello procedeva lungo la pista Stafal, una 'rossa', quando ha perso il controllo degli sci. E' finito fuori dal tracciato battuto riportando seri traumi. Sul posto sono intervenuti i pisteur secouriste (gli addetti al primo intervento di recupero degli infortunati) e in elicottero, il Soccorso alpino valdostano con il medico del 118.

Trasportato all'ospedale di Aosta, lo sciatore è stato ricoverato in rianimazione.

Gli accertamenti sull'accaduto sono affidati ai carabinieri di Gressoney, coordinati dal pm Giovanni Roteglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA