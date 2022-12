Erasmus a Gaza

Per Riccardo, Chiara e Matteo non è stato facile entrare nella Striscia. Le organizzazioni presenti sul posto hanno cercato di aiutarli, ma i controlli sono stati tanti e paura e ansia si sono fatte sentire. Alla fine sono riusciti a resistere e a Gaza sono stati accolti con ogni riguardo. Riccardo ha seguito le lezioni all’Islamic University e si è fatto molti amici tra cui il simpatico Sadì e la bella Jumana. Ma cadono le bombe e, una volta, viene costretto a lasciare la Striscia perché l’attacco da parte di Israele è giudicato troppo pericoloso. Lui però soffre. Ora quel popolo non è più un’entità astratta ma ha un volto, un’identità e teme per i suoi nuovi amici. Si preoccupa per loro. Durante gli altri bombardamenti resta e prova sulla propria pelle cosa significhi dover convivere con la paura di poter morire in ogni momento. E ammira la disperata ricerca di normalità da parte degli abitanti di Gaza che, finite di cadere le bombe, tornano in strada, nei negozi, a studiare in biblioteca e a seguire le lezione