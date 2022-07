Stelle fuoco mare poesia, Stromboli 'maraviglia' di luci

La Festa di Teatro Eco Logico di Stromboli è unicum di disinquinamento acustico, un’occasione per rimettere l’essere umano al centro di una performance live, un’occasione ragionevole di risparmio energetico .Tutti gli eventi sono una speciale occasione per visitare e conoscere l'isola in modo originale. Alessandro Fabrizi, direttore artistico della manifestazione, riscrive in ogni edizione la mappa dell’isola, tracciando percorsi di musica, teatro, danza e poesia. Seguendo gli appuntamenti offerti dalla Festas è possibile visitare location e panorami non sempre accessibili: non soltanto luoghi naturali come grotte, spiagge, rocce e pendii o luoghi pubblici come il sagrato di una chiesa o la piazza o i moli d’attracco ma anche case, residencem alberghi e terrazze private che aprono le loro porte a chi vuole vivere questa energia.

In questa Festa lo spettacolo non viene imposto sul luogo con effetti tecnologici o artificiali: tutti gli incontri si svolgono “senza attaccare la spina”, si nutrono di una austica naturale illuminata dal sole, dalle fiaccole o da candele e lampade a gas naturali scenograte per ciascuna performance. E Fabrizi sottolinea: "Del resto, un tramonto non è che un meraviglioso e impareggiabile effetto speciale?"