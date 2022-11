Abusi sessuali su minorenne, 56enne arrestato nel tarantino

Un 56enne di Palagiano (Taranto), con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale consumata e vari tentativi di abusi sessuali ai danni di un minorenne. All'uomo è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della procura. L' attività investigativa, avviata circa due settimane fa, dopo la denuncia della madre del minore, si fonda sulle dichiarazioni della presunta vittima, la testimonianza di persone informate sui fatti e l'acquisizione di documentazione.

Sono contestati diversi episodi, iniziati la scorsa estate. E' contestata anche una ipotesi di violenza sessuale consumata, risalente ai primi giorni di novembre, quando la vittima, dopo essere stata attirata con una scusa ad entrare nell'abitazione dell'indagato, avrebbe subito un palpeggiamento. In tale contesto il minore, seppure profondamente scosso, mentre si allontanava dall'abitazione è riuscito a scattare una fotografia che ritraeva l'uomo in atteggiamenti reputati inequivocabili. Il minore è stato ascoltato dal magistrato inquirente con l'ausilio di uno psicologo dell'Asl e della polizia giudiziaria nella sala "Una stanza per sé" destinata agli ascolti protetti, realizzata all'interno degli Uffici della Compagnia di Massafra e inaugurata lo scorso mese.