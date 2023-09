Luca Trapanese autore di Le nostre imperfezioni Luca Trapanese debutta con il romanzo Le nostre imperfezioni. L’autore è famoso perché è il primo caso in Italia di genitore single ad adottare una bambina affetta da sindrome di Down. Dal 2018, infatti, è il padre della piccola Alba. Se questo singolare lato della sua vita privata sembra non avere un legame con il libro, una volta entrati dentro a questa storia si percepisce come in amore (come nella vita) soffermarsi sulle somiglianze sia molto più utile rispetto all'evidenziare le differenze.

Gabriele Ghio autore de La mia casa sul ciliegio Gabriele Ghio vive su un albero da qualche anno e l'ha raccontato con un libro "La mia casa sul ciliegio". Quarantenne e piemontese, a un certo punto della sua vita (quando la stava quasi per perdere), ha deciso di fare una scelta bucolica, folle e a contatto con la natura: vivere in un bosco, sopra a un ciliegio, in soli sei metri quadri.

Paolo Cognetti autore de La felicità del lupo Paolo Cognetti, premio Strega nel 2017, ama la montagna. Ci vive, ci ha vissuto, la rispetta. Nel suo romanzo, La felicità del lupo, torna a raccontarla. L'autore risponde alle domande sulla sua ultima fatica letteraria, ma anche sulla sua vita (passata e futura).

Ilaria Gasparri autrice di A Berlino con Ingerborg Bachmann nella città divisa Ilaria Gaspari è una filosofa e scrittrice che non disdegna incursioni nei contesti giornalistici, radiofonici e televisivi. Con A Berlino - con Ingeborg Bachmann nella città divisa ci porta nella capitale tedesca facendoci scoprire le tracce di una delle poetesse più apprezzate del '900.

Maccio Capatonda autore di Libro Puntata di chiusura con Marcello Macchia. Nome che ai più potrebbe dire poco, trasformandosi, però, nello pseudonimo Maccio Capatonda, è capace di essere univocamente riconosciuto da tutti. Il comico ha debuttato come scrittore con Libro. Si parla di quello, ma anche di molto altro.

Leonardo D'isanto autore de Il valzer del pappagallo Leonardo D'isanto, autore esordiente, scrive un romanzo con più piani narrativi, ricco di intrecci e colpi di scena. Il valzer del pappagallo mette luce su un tema molto importante, quanto delicato: la donazioni degli organi. Le ragioni per le quali lo scrittore romano è protagonista di questa puntata extra di "4 ore e 45 minuti" sono riconducibili anche al lavoro che fa nella vita di tutti giorni. Leonardo D'isanto è infatti un ferroviere che lavora come capotreno. Proprio questo suo stare spesso a contatto con le persone è frutto di ispirazione. Per sua stessa ammissione: «se non facessi questo lavoro sarei meno creativo».

Max Angioni autore di Mistero buffo. Il vangelo secondo me Max Angioni, comico salito alla ribalta grazie alle tante incursione televisive (Italia's Got Talent, LoL, Le Iene) ci prova con un libro. Un esordio letterario che parte ponendosi domande emblematiche come "perché Dio il più delle volte non esaudisce?" o "perché pregando, chiedendo, supplicando, non si ottiene quasi mai?". Le risposte non sempre svelano gli arcani, quasi sempre però fanno divertire.

Rocco Pinto autore di Viaggi di Carta Rocco Pinto è un libraio, per molti "il più famoso d'Italia" anche se lui smentisce. Ora prova a recitare quest'altro ruolo, quello dello scrittore. Un romanzo fantastico, surreale, picaresco che ha tante storie vere che si nascondono al suo interno.

Laura Pezzino autrice di A New York con Patti Smith. La sciamana del Chelsea Hotel Laura Pezzino ci porta in giro in una New York che (forse) non c’è più, ma che è esistita veramente soprattutto per una delle figure più importanti del rock anni ’70. Patti Smith è, infatti, la coprotagonista di questo libro. Una guida nel senso letterale del termine, questa lettura è infatti capace di guidarti attraverso storie, persone, citazioni e sensazioni. Un modo insolito per imparare, ancora una volta, quanto sia ricca di energia la Grande Mela.

Gian Marco Griffi autore di Le Ferrovie del Messico Gian Marco Griffi si divide tra la gestione di un campo di golf (il suo lavoro) e la scrittura (la sua passione). Durante il lockdown sforna un romanzo che è diventato un caso editoriale. “Ferrovie del Messico”, candidato al premio Strega, è una storia di avventura, scritta in uno stile unico e ricercato. Un libro che, nonostante le oltre 800 pagine, si fa leggere tutto di un fiato. Un’opera che ha messo d’accordo tutti: critica e pubblico.