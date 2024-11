Procura Genova chiude indagini su festini con droga

La procura di Genova ha chiuso le indagini sui festini a base di sesso e droga che hanno fatto tremare la Genova bene. Jessica Nikolic, l'escort che inizialmente aveva indicato alcuni nomi di partecipanti ai festini, difesa dall'avvocato Leonardo Nicotra, è accusata di sfruttamento della prostituzione ed estorsione. Per la vicenda erano stati arrestati un anno fa l'imprenditore Christian Rosolani (difeso dall'avvocato Giuseppe Tortorelli e Andra Costa) e l'architetto Alessandro Cristilli (Federico Fontana).

Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile e la procura, i due avrebbero organizzato festini a base di cocaina ed escort.

Nell'avviso di chiusura indagini non è più riportato il nome del vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana la cui presenza era stata indicata dalla Nikolic e il cui nome era finito nelle carte dell'inchiesta. Lui stesso aveva spiegato ai magistrati che quel giorno e a quell'ora era impegnato in una videochiamata di lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA