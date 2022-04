A Firenze il meeting dei 120 Planetari italiani

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - Si terrà a Firenze il 37/o Meeting dei Planetari italiani, in programma dal 29 aprile all'1 maggio alla Fondazione Scienza e Tecnica. Il convegno annuale è la principale occasione di incontro della comunità dei Planetari italiani, che sono oltre 120 e ospitano ogni anno circa 400.000 visitatori. All'incontro non parteciperanno solo gli operatori delle strutture, ma anche insegnanti, astrofili e appassionati delle scienze del cielo e di didattica e divulgazione della scienza. Tra gli ospiti Maria Sofia Randich, direttrice dell'Inaf - Osservatorio astrofisico di Arcetri, Alessandra Petrucci, rettrice dell'Università di Firenze, e Donatella Lippi, presidente della Fondazione Scienza e Tecnica.

Tra i talk show previsti ce n'è uno dedicato a Margherita Hack, che nacque, studiò e lavorò a Firenze e della quale tra poche settimane si celebreranno i 100 anni dalla nascita, ma anche un focus sulle novità da alcune strutture, come quella di Amelia (Terni) ospitata in un convento che ha origini nel 14/o secolo; le possibili collaborazioni per i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento; un museo sulla conquista dello spazio; il lavoro del Planetario di Ravenna tra divulgazione, inclusione e impegno civile. Inoltre, dato che i Planetari sono luoghi in cui la scienza si incontra anche con le discipline umanistiche, sarà presentato lo spettacolo teatrale 'L'altro lato delle Fiabe', pensato per essere rappresentato anche sotto le cupole, e ci sarà l'intervento di Elisabeth Vermeer, storica dell'arte e dell'architettura, sull'evoluzione del cielo nell'ottica dell'arte da Giotto a Yves Klein. Previsto un workshop sull'utilizzo di un software 3d per la realizzazione di animazioni e video da proiettare nei Planetari e un tour tra alcuni dei luoghi di interesse astronomico di Firenze. (ANSA).