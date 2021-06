Al via 'Liguria delle arti'

GENOVA - Dodici serate in suggestivi ambienti all'aria aperta o dentro basiliche e chiese secolari per scoprire con storici dell'arte i capolavori noti e meno noti della Liguria come i dipinti di Pier Francesco Sacchi, Bernardo Strozzi, Domenico Piola, Antoon Van Dyk, le opere di Raimondo Sirotti e Lucio Fontana, la basilica di San Salvatore dei Fieschi e altri. Sarà dal 19 giugno all'8 settembre il programma di 'Liguria delle arti', la quarta edizione del progetto artistico itinerante concepito dal teatro Ipotesi in collaborazione con Regione Liguria, Fondazione Teatro Carlo Felice, Gig, Conservatorio Paganini di Genova e Conservatorio Puccini della Spezia. E' stato illustrato oggi pomeriggio a Spianata Castelletto dal direttore artistico Pino Petruzzelli insieme all'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo.

"Abbiamo organizzato dodici eventi tutti a ingresso gratuito su prenotazione, - spiega Petruzzelli - da Campo Ligure a Rapallo, da Sarzana a Pietra Ligure, da Imperia a Cogorno. Per la quarta edizione abbiamo sentito la necessità di approfondire il legame tra arte e spiritualità. Il risultato è la scoperta di un numero incredibile di opere capaci di esprimere lo spirituale attraverso la materia, l'invisibile attraverso il visibile".

"Liguria delle arti esprime la capacità di sinergia per valorizzare l'intero territorio dalla costa all'entroterra, - sottolinea Cavo - facendo collaborare realtà culturali e associazioni dei vari Comuni". "Penso a Sarzana dove il Museo Diocesano si mette in gioco in uno spettacolo itinerante all'interno delle sale assieme alla musica e alla letteratura o ad Albissola Marina, al Museo Mazzotti, dove oltre a raccontare la figura di Lucio Fontana si potrà osservare un maestro di ceramica al lavoro". Si comincerà sabato 19 giugno da Campo Ligure nella Chiesa della Natività di Maria Vergine dove si trova la pala d'altare 'Martirio di Santa Lucia' realizzata da Bernardo Strozzi.