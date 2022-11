Seimila km da Napoli al Belgio, il cammino Margherita d'Austria

(ANSA) - ORTONA, 04 NOV - Un trekking escursionistico, dedicato a Margherita d'Austria, che ripercorrerà le antiche vie, i casati e i feudi appartenuti alla Madama e agli Asburgo.

Nasce il Cammino di Margherita grazie a tre associazioni di Ortona (Chieti) - SearchGo, Progetto Ortona 2.0 e NoveZeroSei - che hanno puntato a valorizzare un patrimonio storico del proprio paese creando un percorso che abbraccia quattro nazioni e attraverserà i punti d'interesse dove la Madama è nata, ha vissuto ed è morta. Oltre seimila chilometri, con la direttrice principale che va da Napoli ad Oudenaarde, in Belgio: il cammino, assicurano i promotori, ha le basi per diventare il più lungo del mondo.

"E' già tracciato su carta, ma da realizzare percorrendolo e documentando le bellezze incontrate da Margherita lungo la sua vita - spiega Francesco Bernabeo, presidente dell'associazione SearchGo e ideatore del percorso -. La direttrice principale unirà Napoli ad Oudenaarde passando per Roma, l'Aquila, Ascoli Piceno, Parma e Piacenza. Tutte le varianti abbracceranno i casati e i feudi appartenuti a Margherita. La provincia di Rieti, di Roma, di Viterbo e l'Emilia Romagna. Si passeranno le alpi italiane e svizzere fino ad arrivare a Reims, da lì si continuerà per Bruxelles e infine Oudenaarde. Il tutto ad impatto zero per l'ambiente".

"Oltre a questo cammino - il responsabile del progetto 'Sotto il cielo degli Asburgo', Franco Cespane - ne saranno realizzati altri che ripercorreranno le gesta del casato a cominciare dall'imperatore Carlo V d'Asburgo, padre naturale di Margherita". "Non mancherà l'arte - spiega Eliana de Marinis dell'Associazione NoveZeroSei - abbiamo creato un docu-spettacolo che porteremo lungo il cammino e si chiamerà 'La dama in nero', frutto di un duro lavoro, mesi di scrittura e abbraccerà non solo l'aspetto teatrale ma anche cinematografico per raccontare al meglio la vita di Margherita".

"L'invito ad aderire è aperto a tutti - aggiungono i promotori - aziende, comuni, associazioni e privati saranno il collante che unirà le varie tappe e permetterà al camminatore di scoprire la vita della Madama con un occhio attento alla valorizzazione, alla scoperta e alla curiosità che ogni trekker ha quando inizia un nuovo cammino". (ANSA).