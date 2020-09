Cambio di stagione, come combattere lo stress

La fine del mese di settembre coincide con un periodo dell'anno che si caratterizza per ansia e sbalzi di umore, quest'anno dovuti anche alle paure della pandemia. Il fenomeno è conosciuto anche con l'acronimo di Sad (Seasonal Affective Disorder). Per gli italiani, che hanno a che fare con un'Autumn Blues complicato, arrivano in soccorso gli esperti. In a Bottle (www.inabottle.it), ha realizzato uno studio attraverso il monitoraggio online sui principali social network, forum e community digitali e ad un panel di 30 esperti tra psicologi e nutrizionisti.

"Quest'anno non c'è stata una vera e propria fuga per le vacanze, ma un breve momento di relax dopo un periodo di grandi angosce - afferma la psicologa Vera Slepoj -. Per affrontare al meglio l'autunno occorre vedere gli impegni di lavoro, seppur con la fatica tipica della ripresa, come un segnale benevolo, di una ripresa della normalità perduta".

Ma qual è il regime alimentare che è preferibile adottare? "L'abbassamento delle temperature può favorire l'insorgere di batteri che, di fronte ad un sistema immunitario debole, hanno più possibilità di introdursi attraverso le vie respiratorie - afferma il dottor Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo, specialista in Scienza della nutrizione umana all'Università Sapienza di Roma -. Alcuni alimenti di stagione estivi, come la cosiddetta "frutta rossa", cocomeri, albicocche, hanno delle sostanze che contribuiscono maggiormente alla difesa dell'organismo". È inoltre consigliato il consumo di latte, formaggi, uova, pesce per la vitamina D. Bere acque ricche di calcio, poi, aiuta l'organismo: il binomio calcio-vitamina D, infatti, aiuta le difese immunitarie".

Una corretta idratazione inoltre è indispensabile non solo per il corpo, ma anche per l'umore. E non si dimentichi il vecchio rimedio del cioccolato, che stimola la produzione di serotonina. (ANSA).