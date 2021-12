Colore Pantone 2022 è 'Very Peri', dedicato al coraggio della creatività /VIDEO

Pantone 17-3938 Very Peri è il colore scelto dall'istituto Pantone per il 2022, una tonalità di blu pervinca con sottotono viola e rosso. Mostra un'attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività che sa osare e un'espressività fantasiosa.

"Riaccendendo la gratitudine per alcune delle qualità che il blu rappresenta, integrato da una nuova prospettiva che risuona oggi, Pantone 17-3938 Very Peri pone il futuro davanti a una nuova luce".

Nelle motivazioni dell'istituto di colori americano, il riferimento mondiale in tema, Pantone 17-3938 Very Peri è una rappresentazione dello zeitgeist globale del momento e della transizione che stiamo attraversando. Mentre emergiamo da un intenso periodo di isolamento, le nostre nozioni e i nostri stili di vita stanno cambiando e le nostre vite reali e digitali si sono fuse in modi nuovi. Il design digitale ci aiuta ad estendere i limiti della realtà, aprendo la porta a un mondo virtuale dinamico in cui possiamo esplorare e creare nuove possibilità di colore. Con le tendenze nei giochi, la popolarità in espansione del metaverso e la crescente comunità artistica nello spazio digitale, Pantone 17-3938 Very Peri illustra la fusione della vita moderna e come le tendenze cromatiche nel mondo digitale si manifestano nel mondo fisico e viceversa.