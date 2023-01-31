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إيطاليا تمدد إلزام الوافدين من الصين باختبارات "كوفيد-19"
    (أنسامد) - يناير 31 - روما - قررت إيطاليا تمديد إلزام الوافدين من الصين بإجراء اختبارات "كوفيد-19" لمدة أسبوعين إضافيين على الأقل.

    وقال وزير الصحة الإيطالي أوراتسيو سكيلاتشي، إن حكومة بلاده تعتزم تمديد إلزام الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا من الصين بإجراء اختبار "كوفيد-19" بسبب موجة العدوى هناك.

    وأضاف سكيلاتشي أن هذا الإلزام، الذي كان من المقرر أن ينتهي غدا /الثلاثاء/، سيظل ساريا حتى 15 فبراير أو نهاية الشهر المقبل.

    (أنسامد).

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