إيطاليا : ليتا يستبعد اتفاقا مع كونتي بشأن الانتخابات

(أنسامد) - أغسطس 13 - روما - استبعد إنريكو ليتا، زعيم حزب اليسار الوسط "الحزب الديمقراطي" ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، يوم الجمعة، ابرام اتفاق مع زعيم حركة الخمس نجوم الشعبوية ورئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي بشأن الانتخابات العامة في 25 سبتمبر، بعد أن أنهى "الحزب الديمقراطي" تحالفه معها بعد أن ساعدت الحركة في الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي.



وقال ليتا إنه "لا توجد فرصة" لعقد صفقة مع كونتي بشأن الانتخابات، معربا عن سعادته بالتحالف الذي أقامه الحزب الديمقراطي مع أحزاب اليسار الإيطالي وحزب More Europe الليبرالي، وكذلك مع زعيم حركة الخمس نجوم السابق ووزير الخارجية لويجي دي مايو، الذي انفصل عن الحركة ليكون حزب "الالتزام المدني". (أنسامد).



