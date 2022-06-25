إيطاليا تضغط لعقد قمة في يوليو حول سقف أسعار الغاز

(أنسامد) - يونيو 25 - روما - تواصل حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، مساعيها داخل الاتحاد الأوروبي لفرض سقف لسعر الغاز في المجلس الأوروبي، داعية إلى عقد قمة استثنائية في يوليو بشأن هذه القضية.



وحظيت خطة تحديد سقف لأسعار الغاز في ضوء ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



لكن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال إنه ما زال غير مقتنع بهذه الخطة، وطلب من دراجي إثباتًا على نجاحها.



تم تضمين إشارة إلى تحديد سقف لأسعار الغاز الذي دعا إليه دراجي، في مسودة نتائج قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. وقالت المسودة إنه في إطار مكافحة "استخدام روسيا للغاز كسلاح"، تم دعوة المفوضية الأوروبية "لمواصلة الجهود لضمان إمدادات الطاقة بأسعار يمكن الوصول إليها". (أنسامد).



