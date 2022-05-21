الرئيس الإيطالي : الهدف ليس الحرب، ولكن انتصار السلام

(أنسامد) - مايو 21 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الجمعة، إن الهدف في الصراع الأوكراني ليس الحرب، ولكن أن ينتصر السلام، معربا عن فخر الإيطاليين باستقبال اللاجئين الأوكرانيين.



وأضاف ماتاريلا في خطاب ببلدة ميدولا بمناسبة مرور عشر سنوات على الزلزال الذي ضرب مقاطعة إميليا-رومانيا، في شمال إيطاليا، أن استقبال اللاجئين الأوكرانيين في إيطاليا جعل الإيطاليين يشعرون بالفخر.



وتابع قائلا إن الترحيب الذي تم تقديمه للأسر والنساء والأطفال الأوكرانيين الفارين من هذه الحرب العدوانية الشائنة دليل على أن التضامن يظل دائمًا خيطًا قويا ينسج حياة وقصصًا معًا.



وأشار : "يجب أن نفخر بهذا الترحيب لأنه دليل على الإنسانية ويجعل العالم والمعتدين يدركون أن هدفنا ليس مواصلة الحرب ولكن هزيمة غطرسة أولئك الذين يشنون الحرب، وجعل السلام والتعايش ينتصران في الحرية واحترام القانون". (أنسامد).



