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ليبيا: سرية الإسعاف والإنقاذ العسكري تنشر آلياتها في طرابلس
    (أنسامد) - مايو 18 - روما - نشرت سرية الإسعاف والإنقاذ العسكري التابعة لجهاز الطب العسكري آلياتها تحسبا لأي طاري نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء.

    وأفاد الجهاز في منشور له عبر صفحته الرسمية بأنه تم اقامة عدة نقاط إسعاف بعدد من الشوارع بالعاصمة طرابلس، تنفيذا لتعليمات مدير عام الجهاز بالخصوص.

    وكان مدير عام جهاز الطب العسكري الدكتور "إبراهيم صالح الرايس" قد أصدر تعليماته اليوم بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى لمدة 72 ساعة تحسبا لأي طارئ. (أنسامد).

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