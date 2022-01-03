ليبيا على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي هذا الشهر .

(أنسامد) - يناير 3 - روما - أكد ممثل النرويج لدى ليبيا توماس ريم بيردال، أن ليبيا هي بالطبع على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير الجاري حيث ستتسلم النرويج الرئاسة الدورية للمجلس خلفا للجمهورية التونسية .



صفحة مجلس الأمن علي شبكة المعلومات الدولية أوضحت انه من المقرر ان (يعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة ومشاورات حول الوضع في ليبيا. حيث سيقدم رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا بموجب القرار 1970 الهندي السفير ت. تيرومورتي احاطة على أنشطة لجنة الجزاءات.



ومن المتوقع أيضًا أن يصوت أعضاء المجلس على قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، بعد التمديدين التقنيين للتفويض في سبتمبر الذي مددها لمدة أسبوعين حتى 30 سبتمبر 2021 ، وبعد ذلك حتى 31 يناير ومن المقرر تقديم تقرير الأمين العام عن الحالة في ليبيا بحلول 11 يناير . (أنسامد).



