أبوظبي : 11.2% نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول

(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - أعلن مركز الإحصاء - أبوظبي عن نمو كبير في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبو ظبي، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرته على الحفاظ على مكانته التنافسية ومواصلة النمو في ظل التحديات في الاقتصاد العالمي.



وتشير التقديرات، التي أعلن عنها المركز، إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي لأعلى قيمة له في (6) سنوات خلال الربع الثاني من عام 2022 حيث بلغ معدل النمو 11.7% خلال هذا الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وتجاوزت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنهاية النصف الأول من العام الجاري 543 مليار درهم، وارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بمقدار 28.4 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 273 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.



وتظهر النتائج نمو جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسب متفاوتة خلال النصف الأول من عام 2022، وكان أبرزها نشاط الصحة والخدمة الاجتماعية محققًا نمو قدره 29.9%، تليه خدمات الإقامة والطعام بمعدل نمو 29.3%، والأنشطة المهنية والعلمية وخدمات الدعم بنسبة 27.2%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 19.1%، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بنسبة 18.0%، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 13.8%. (أنسامد).



