الامارات:مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإيطالي لعلوم البيئة

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة الذي يضم مجموعة واسعة من الشركات تحت مظلته بهدف تعزيز آفاق التعاون وتطوير استراتيجيات مشتركة في مجالات الاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع أهداف سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري (2021 - 2031) والتي تعد نهجاً شاملاً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدولة، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.



وبموجب المذكرة سيعمل الاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة، على توفير نماذج جمع البيانات المتعلقة بالاقتصاد الدائري، وتبادل الخبرات في هذا الصدد من أجل إعداد سياسات استشرافية تدعم جهود الدولتين في تمكين أدوات الاقتصاد الدائري.. إلى جانب توفير التدريب التقني والمهني للشباب في البلدين لتنمية مهاراتهم في المجالات ذات الصلة من أجل تأهيلهم لشغل الوظائف الخضراء في القطاعات الناشئة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وإيطاليا لدعم انتقال أعمالها إلى المشروعات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، على أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة، بهدف الإشراف على متابعة تنفيذ مخرجات الاتفاقية، والعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية والباحثين في البلدين، وتقييم أنشطة التعاون المشتركة وتطويرها باستمرار.



يذكر أن الاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة تأسس عام 2016، ويعمل تحت مظلته أكثر من 40 ألف موظف موزعين على أكثر من 1200 شركة تعمل في مجالات حماية البيئة وإنتاج الطاقة المستدامة. (أنسامد).



