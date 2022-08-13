ارتفاع تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول

(أنسامد) - أغسطس 13 - روما - بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي من حيث القيمة حوالي 124 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل نمو 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 حيث وصلت إلى 110 مليارات و313 مليون درهم.



وحققت الصادرات نموا بمقدار 26% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 49 مليار و479 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 حيث سجلت خلالها 39 مليارا و193 مليون درهم، فيما حققت أنشطة إعادة التصدير نموًا بنسبة 6% لتبلغ قيمتها 23 مليارا و43 مليون درهم مقارنة 21 مليارا و689 مليون درهم في العام الماضي.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، حققت واردات الإمارة نموًا قدره 4% لتسجل قيمتها الإجمالية حوالي 51 مليارا و475 مليون درهم مقارنة بـ 49 مليارا و432 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.



وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 24 مليارا و516 مليون درهم بنمو بلغ 22% مقارنة بـقيمة 20 مليارا و112 مليون درهم خلال النصف الأول من 2021، فيما سجلت تجارة الآلات من أجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ولوازمها نموًا خلال هذه الفترة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل قيمتها إلى 17 مليارا و903 مليون درهم.



وحققت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً بنسبة 40% بقيمة 17 مليارا و245 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر من حجم التجارة حسب الدول من القيمة الإجمالية، إذ تجاوزت 28 مليارا و636 مليون درهم بنسبة نمو 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 حيث سجلت 27 مليارا و906 ملايين درهم، تلتها سويسرا بقيمة إجمالية 9 مليارات و530 مليون درهم بنسبة نمو 260% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعدها قيمة التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 9 مليارات و330 مليون درهم بنسبة نمو 21%، ثم الصين بقيمة 5 مليارات و959 مليون درهم وبنسبة نمو 9%، والكويت بقيمة 5 مليارات و870 مليون درهم بنسبة نمو 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



(أنسامد).



