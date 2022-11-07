إيطاليا : إطلاق يخت جديد من بيريني نافي

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - تتعاون مجموعة "بيريني نافي" Perini Navi الإيطالية مع شركة مالكولم ماكيون الهندسية Malcolm McKeon لإطلاق يخت شراعي جديد يبلغ طوله 56 مترًا، وذلك حسبما أعلنت مجموعة البحر الإيطالية (The Italian Sea Group)، التي أكدت تطور أنشطة بيريني نافي بعد عام واحد من الاستحواذ على الشركة.



ووفقا لبيان صحفي، تتماشى هذه الشراكة مع خطة تطويرإنتاج اليخوت الشراعية، وتضم بعض السمات الأكثر تميزا لأسطول بيريني نافي مع إعادة تفسيرها بأسلوب حديث، يجمع بين مميزات مالكولم ماكيون ومعايير مجموعة البحر الإيطالية.



يمثل هذا اليخت البالغ طوله 56 مترًا، نقطة البداية لتدشين وتطوير خط جديد من اليخوت الشراعية يتراوح طولها من 47 إلى 74 مترًا، وهو مبتكر تمامًا من ناحية الأسلوب والقدرة على الإبحار.



سيحتوي تصميم اليخت الجديد على خطوط ناعمة وطبيعية للغاية، مع مساحات مفتوحة كبيرة ونوافذ كبيرة من أجل الضوء الطبيعي. سيتم تقديم خط اليخوت الجديد في يناير 2023. (أنسامد).



