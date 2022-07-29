إيطاليا: عرضان لبناء سد ماكسي في جنوة مقابل 1.3 مليار يورو

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - بعد التخلي عن مناقصة سابقة، تم تقديم مقترحين جديدين لبناء كاسر الأمواج الجديد لميناء جنوة بقيمة 1.3 مليار يورو.



وأوضح رئيس سلطة الموانئ في جنوة وسافونا، باولو إميليو سينيوريني، أن السد الجديد يعد من أهم أعمال مشروع إعادة التأهيل بالمنطقة، وتبلغ تكلفة بنائه 1.3 مليار يورو.



ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 929 مليون يورو.



وكان تحالفان قد أعلنا عن نيتهما إنشاء المشروع، وهما "وي بيلد"، وهو تحالف بين فينكانتييري وفينكوزيت، وسيدرا، بينما التحالف الثاني هو "كوسورتزيو إيتيريا"، بالتعاون بين جافيو وكالتاجيرون وأكشيونا وار تشي أم.



وستكون المرحلة المقبلة هي تقييم المحتوى الفني للعروض من قبل لجنة مستقلة من الخبراء مكونة من 3 أساتذة جامعيين.



ويتضمن المشروع وضع 104 قيسونات خرسانية مسلحة على عمق 50 مترا، ويبلغ ارتفاع القيسونات 28 مترا وعرضها 24 مترا، وطولها 40 مترا.



وللتعامل مع خطورة القاع الموحل، سيتم خفض الصخور لتشكيل قاعدة يثبت عليها القيسونات. (أنسامد).



