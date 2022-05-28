إيطاليا :طلبيات الشركات البحرية لم تتأثر بالعقوبات على روسيا

(أنسامد) - مايو 28 - روما - كشف مسح أجراه اتحاد الشركات البحرية الإيطالية Confindustria Nautica أن 60% من الشركات البحرية التي استجابت للمسح قالت إن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا لم يكن لها أي تأثير على الطلبيات.



ووفقا للاستطلاع الذي أجراه مكتب أبحاث اتحاد الشركات البحرية، قالت 32% من الشركات التي شملها البحث إن التأثير كان موجودا ولكنه لم يكن كبيرا، فيما قالت 8% من الشركات إن التأثير كان كبيرا.



بالإضافة إلى تداعيات الصراع على الصناعة البحرية، حلل المسح التأخير في تسليم المواد الخام من الموردين، حيث كانت فترات التأخير في عام 2021 أطول من المعتاد، لكنها استقرت في الأشهر الأخيرة.



بالنسبة لـ 24% من الشركات التي شملها الاستطلاع، فقد وصلت فترات التأخير إلى 4 أسابيع، فيما قالت 39% من الشركات إن التأخير كان يتراوح بين 5 و8 أسابيع، و13% قالت إن فترات التأخير تراوحت بين 9 أسابيع و15 أسبوعًا. (أنسامد).



